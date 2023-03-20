Элементы главок Большой звонницы Псково-Печерского монастыря покрывают золотом

10:17, 20 марта 2023, ПАИ

Элементы главок Большой звонницы Псково-Печерского монастыря покрывают сусальным золотом, сообщили ПАИ в Псковской епархии.

В ходе реставрации Большой звонницы в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре специалисты проводят золочение купольных элементов. Реставрация на данном этапе включает снятие старых красочных слоев и позолоты, работы с чеканкой, новое золочение сусальным золотом.

Большая звонница находится к востоку от Успенского собора, на одной линии. Возведение звонницы было начато в 1523 году на месте старой деревянной. Она насчитывает шесть основных пролётов (звонов) и седьмой, пристроенный позднее, благодаря чему образуется так называемый второй ярус.