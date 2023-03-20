«Покажу всё в клетке»: великолучанин проведет сегодня титульный бой в Астане
Титульный бой для защиты чемпионского пояса лиги «NAIZA» проведет великолукский боец ММА Руслан Шамилов сегодня, 20 марта, в Астане. Соперником Руслана станет казахстанский спортсмен Имран Тайсултанов, сообщает портал Luki-News.
Напомним, что летом 2022 года спортсмен из Великих Лук провел очередной профессиональный бой в рамках турнира Eagle FC x Naiza FC с Мурадом Абдурахмановым. Руслан Шамилов одержал досрочную победу над казахским бойцом и стал чемпионом лиги «NAIZA» в среднем весе.
Подготовку к сегодняшнему бою Руслан вел на протяжении двух месяцев.
«Не хочу говорить о слабых сторонах соперника. Я подготовился круто к этому бою. Не хочу много болтать, покажу все в клетке» - сказал Руслан Шамилов о предстоящем бое.
Бой пройдет в столице Казахстана, во дворце единоборств «Jekpe-Jek». Трансляция поединков начнется в 14:00 по московскому времени на YouTube-канале «NAIZA TV».