Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

«Покажу всё в клетке»: великолучанин проведет сегодня титульный бой в Астане

Титульный бой для защиты чемпионского пояса лиги «NAIZA» проведет великолукский боец ММА Руслан Шамилов сегодня, 20 марта, в Астане. Соперником Руслана станет казахстанский спортсмен Имран Тайсултанов, сообщает портал Luki-News.

Фото здесь и далее: портал Luki-News

Напомним, что летом 2022 года спортсмен из Великих Лук провел очередной профессиональный бой в рамках турнира Eagle FC x Naiza FC с Мурадом Абдурахмановым. Руслан Шамилов одержал досрочную победу над казахским бойцом и стал чемпионом лиги «NAIZA» в среднем весе.

Подготовку к сегодняшнему бою Руслан вел на протяжении двух месяцев.

«Не хочу говорить о слабых сторонах соперника. Я подготовился круто к этому бою. Не хочу много болтать, покажу все в клетке» - сказал Руслан Шамилов о предстоящем бое.

Бой пройдет в столице Казахстана, во дворце единоборств «Jekpe-Jek». Трансляция поединков начнется в 14:00 по московскому времени на YouTube-канале «NAIZA TV».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













20 марта 2023

«Покажу всё в клетке»: великолучанин проведет сегодня титульный бой в Астане

19 марта 2023

Невельские каратистки стали чемпионками СЗФО
19 марта 2023

Хоккеисты из Великолукского района представят область на всероссийском фестивале
19 марта 2023

Великолукский коллектив «Созвездие» победил на чемпионате мира WADF
19 марта 2023

Псковские пилонистки завоевали медали на первенстве области
18 марта 2023

Псковские гимнастки стали призёрами соревнований в Великом Новгороде
18 марта 2023

Первенство области по пилонному спорту проходит в Великих Луках
17 марта 2023

Ледовое шоу «Русские сезоны» с Александрой Трусовой приедет в Псков

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...