«Покажу всё в клетке»: великолучанин проведет сегодня титульный бой в Астане

10:54, 20 марта 2023, ПАИ

Титульный бой для защиты чемпионского пояса лиги «NAIZA» проведет великолукский боец ММА Руслан Шамилов сегодня, 20 марта, в Астане. Соперником Руслана станет казахстанский спортсмен Имран Тайсултанов, сообщает портал Luki-News.

Напомним, что летом 2022 года спортсмен из Великих Лук провел очередной профессиональный бой в рамках турнира Eagle FC x Naiza FC с Мурадом Абдурахмановым. Руслан Шамилов одержал досрочную победу над казахским бойцом и стал чемпионом лиги «NAIZA» в среднем весе.

Подготовку к сегодняшнему бою Руслан вел на протяжении двух месяцев.

«Не хочу говорить о слабых сторонах соперника. Я подготовился круто к этому бою. Не хочу много болтать, покажу все в клетке» - сказал Руслан Шамилов о предстоящем бое.

Бой пройдет в столице Казахстана, во дворце единоборств «Jekpe-Jek». Трансляция поединков начнется в 14:00 по московскому времени на YouTube-канале «NAIZA TV».