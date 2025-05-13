Пскович Кулаков примет участие в «Кубке Победы» по боксу

09:59, 13 мая 2025, ПАИ

Пскович Артур Кулаков примет участие во Всероссийских соревнованиях «Кубок Победы» по боксу, которые пройдут с 19 мая по 5 июня. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил пресс-секретарь дирекции Федерации бокса России по Северо-Западному федеральному округу Олег Лаптев.

В соревнованиях примут участие команды «Сибирь», «Кама», «Тула», «Сталинград», «Ленинград», «Москва», «Урал» и «Баку». Артур Кулаков выступит в составе коллектива «Ленинград», представляющего Санкт-Петербург и Северо-Западный федеральный округ.

Олег Лаптев отметил, что в нынешнем году псковский боксёр провёл 21 бой. «Я желаю сокрушительной победы команде, и я уверен на все сто, что ты одержишь верх», – сказал он.

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