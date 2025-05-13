Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Восемь медалей завоевали псковские кудоисты на межрегиональном турнире в Череповце

Восемь медалей завоевали псковские кудоисты на межрегиональном турнире «Время побеждать», который прошёл в Череповце. Об этом ПАИ сообщил председатель Федерации кудо Псковской области Илья Кучеров.

  • Восемь медалей завоевали псковские кудоисты на межрегиональном турнире в Череповце
    Фото: предоставил Илья Кучеров
  • Восемь медалей завоевали псковские кудоисты на межрегиональном турнире в Череповце
    Фото: предоставил Илья Кучеров
  • Восемь медалей завоевали псковские кудоисты на межрегиональном турнире в Череповце
    Фото: предоставил Илья Кучеров
  • Восемь медалей завоевали псковские кудоисты на межрегиональном турнире в Череповце
    Фото: предоставил Илья Кучеров
  • Восемь медалей завоевали псковские кудоисты на межрегиональном турнире в Череповце
    Фото: предоставил Илья Кучеров
  • Восемь медалей завоевали псковские кудоисты на межрегиональном турнире в Череповце
    Фото: предоставил Илья Кучеров
  • Восемь медалей завоевали псковские кудоисты на межрегиональном турнире в Череповце
    Фото: предоставил Илья Кучеров
  • Восемь медалей завоевали псковские кудоисты на межрегиональном турнире в Череповце
    Фото: предоставил Илья Кучеров

В турнире приняли участие более 150 спортсменов из Вологды, Череповца, Ухты, Архангельска, Пскова, Санкт-Петербурга, Москвы, Ярославля и Углича. На счету сборной Пскова пять золотых, две серебряных и одна бронзовая медаль. Также кубок за лучшую технику среди спортсменов 14-15 лет получил Александр Головин.

Также на соревнованиях Псков представили судьи Артём Семёнов и Вероника Егорова. Параллельно в Пскове часть местной сборной по кудо провела семь выставочных поединков в рамках «Пасхального фестиваля».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












13 мая 2025

Восемь медалей завоевали псковские кудоисты на межрегиональном турнире в Череповце
13 мая 2025

Кубок Пскова и муниципальные юношеские соревнования по гребле на байдарках и каноэ пройдут на Великой
13 мая 2025

Финальный этап чемпионата Псковской области по мини-футболу стартует 17 мая
13 мая 2025

«Спартак-Юниор» выиграл региональный этап фестиваля «Локобол – РЖД» в Псковской области
13 мая 2025

Пскович Кулаков примет участие в «Кубке Победы» по боксу
12 мая 2025

Турнир «Спортивный меч» пройдёт в Пскове 18 мая
12 мая 2025

Интервью с профессиональным боксёром из Великих Лук Мухаммадом Шеховым выйдет на телеканале «Первый Псковский»
12 мая 2025

Скорость, сила, страсть: первенство СЗФО по волейболу стартовало в Пскове
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...