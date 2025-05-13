Восемь медалей завоевали псковские кудоисты на межрегиональном турнире в Череповце
Восемь медалей завоевали псковские кудоисты на межрегиональном турнире «Время побеждать», который прошёл в Череповце. Об этом ПАИ сообщил председатель Федерации кудо Псковской области Илья Кучеров.
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Фото: предоставил Илья Кучеров
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Фото: предоставил Илья Кучеров
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Фото: предоставил Илья Кучеров
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Фото: предоставил Илья Кучеров
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Фото: предоставил Илья Кучеров
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Фото: предоставил Илья Кучеров
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Фото: предоставил Илья Кучеров
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Фото: предоставил Илья Кучеров
В турнире приняли участие более 150 спортсменов из Вологды, Череповца, Ухты, Архангельска, Пскова, Санкт-Петербурга, Москвы, Ярославля и Углича. На счету сборной Пскова пять золотых, две серебряных и одна бронзовая медаль. Также кубок за лучшую технику среди спортсменов 14-15 лет получил Александр Головин.
Также на соревнованиях Псков представили судьи Артём Семёнов и Вероника Егорова. Параллельно в Пскове часть местной сборной по кудо провела семь выставочных поединков в рамках «Пасхального фестиваля».
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