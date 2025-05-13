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Финальный этап чемпионата Псковской области по мини-футболу стартует 17 мая

Финальный этап чемпионата Псковской области по мини-футболу в формате 6х6 пройдёт в Пскове на стадионе «Машиностроитель» и стартует 17 мая. Об этом ПАИ сообщили в Федерации футбола Псковской области.

Фото: Федерация футбола Псковской области

В соревнованиях примут участие восемь команд, которые разбили на две подгруппы. По два лидера каждой подгруппы сыграют в полуфинале, а остальные коллективы разыграют места с пятого по восьмое.

В группе «А» сыграют псковские клубы «ВДВ-Купол – Лазер Крафт» и «Стрела», а также пыталовский «Старт» и печорский «Темп». В группе «Б» – великолукский «Экспресс», псковский «Интер», «Острович» и дедовичский «Легион».

Турнир стартует 17 мая в 11:00 играми «ВДВ-Купола» и «Темпа», а также «Стрелы» и «Старта».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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