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«Спартак-Юниор» выиграл региональный этап фестиваля «Локобол – РЖД» в Псковской области

Псковская команда «Спартак-Юниор» выиграла региональный этап футбольного фестиваля «Локобол – РЖД», игры которого прошли в Пскове на стадионе «Машиностроитель». Об этом ПАИ сообщили в Федерации футбола Псковской области.

«Спартак-Юниор» выиграл региональный этап фестиваля «Локобол – РЖД» в Псковской области. Фото здесь и далее: Федерация футбола Псковской области

В соревнованиях участвовало 19 команд. В результате первое место занял «Спартак-Юниор», на втором – псковская «Стрела», а замкнул тройку лидеров ФК «Псков».

В индивидуальных номинациях лучшими игроками турнира признали Максима Гейко и Степана Ишкова из «Спартака», Ярослава Ротко из «Стрелы», Виктора Иванова из «Пскова» и Артёма Крупского из «Спортиков».

Пятерых игроков наградили в индивидуальных номинациях

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