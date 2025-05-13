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Кубок Пскова и муниципальные юношеские соревнования по гребле на байдарках и каноэ пройдут на Великой

Кубок Пскова и муниципальные юношеские соревнования по гребле на байдарках и каноэ, посвящённые 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдут на реке Великой 17 и 18 мая. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Ника».

Фото: ПАИ

К участию в городском кубке допустят спортсменов 2010 года рождения и старше. Медали будут разыгрываться в трёх возрастных группах на дистанциях 200, 500, 1 000 и 5 000 метров только в одиночках.

Заявки на участие в состязаниях принимает судейская коллегия до 16 мая.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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