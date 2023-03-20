В Псковской области рыбаки показывают рекорды перед закрытием сезона

11:21, 20 марта 2023, ПАИ

Рекордами рыбалки на Чудском озере делятся псковичи перед закрытием зимнего сезона. Фотографии они размещают в группе «Рыбалка на Чудском/Грибы. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

Так, одному из них рядом с деревней Островцы удалось поймать почти 22 килограмма рыбы.

«19.03.2023, деревня Балсово, 23 килограмма. Удаление - один километр. Сезон закрыл удачно», - поделился другой рыбак.

«Вчера у деревни Спицино, удаление - один километр, итог - 10 560 кг. Был бонус у напарника - щуренок на четыре килограмма», - написал еще один участник группы «Рыбалка на Чудском/Грибы Псковской».