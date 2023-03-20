Великолучанин попался на краже продуктов из магазина

10:20, 20 марта 2023, ПАИ

В Великих Луках сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого в хищении 46-летнего мужчину. Об этом ПАИ сообщили в управлении Росгвардии по Псковской области.

Тревожная кнопка сработала в магазине на проспекте Гагарина. Прибыв на объект, росгвардейцы обнаружили 46-летнего великолучанина, который похитил из торгового зала продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.