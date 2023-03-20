С 1 июля выплаты пострадавшим на производстве будут начислять на карту «Мир»

11:01, 20 марта 2023, ПАИ

Для перечисления ежемесячных выплат гражданам, пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, необходимо оформить банковскую карту национальной платежной системы «Мир». Об этом ПАИ сообщили в псковском отделении Соцфонда РФ.

Открыть карту данной платежной системы получатели пособий смогут в любом кредитном учреждении в установленный законодательством переходный период - до 1 июля 2023 года. После чего новые реквизиты счета необходимо предоставить в отделение фонда, где находится учетное (личное) дело получателя.

«Данное требование имеет отношение только к гражданам, получающим ежемесячные страховые выплаты на счета банковских карт других платежных систем, - отмечает управляющий ОСФР по Псковской области Наталья Мельникова. - Изменения не коснутся тех, кому доставка выплат производится без участия банковской карты, например, через отделения почтовой связи, на вклады в кредитных организациях. Выплаты им будут доставляться по тому же графику, что и раньше».

На сегодняшний день на учете в ОСФР по Псковской области состоят 1 427 получателей ежемесячных страховых выплат пострадавшим на производстве. За 2022 год им было выплачено более 180 миллионов рублей.