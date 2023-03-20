Псковичу грозит до 8 лет тюрьмы за нападение на прохожего в сквере

11:04, 20 марта 2023, ПАИ

В Пскове напавшему на прохожего в сквере Пограничников мужчине грозит до 8 лет тюрьмы. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре города.

Установлено, что 20 ноября 2022 года около двух часов ночи 25-летний мужчина, находясь в псковском сквере Пограничников на улице Труда, внезапно напал сзади на идущего по указанному скверу прохожего. Злоумышленник подставил мужчине подножку, отчего тот упал вперед на землю. Обвиняемый потребовал у псковича отдать ему деньги и мобильный телефон, на что последний ответил, что у него ничего нет.

После этого злоумышленник ударил мужчину ногой в голову и повторил требование. Пскович, опасаясь за свою жизнь, передал нападавшему находившийся при нем мобильный телефон и кошелек с банковскими картами, после этого злоумышленник скрылся с места совершения преступления. Материальный ущерб составил 700 рублей.

Заместитель прокурора города утвердил обвинительное заключение в отношении гражданина, уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Ущерб, причинённый здоровью потерпевшего, классифицировали как опасный для жизни и здоровья, в связи с чем преступление проходит по части 1 статьи 162 УК РФ, уточнили в ведомстве. Нападавшему грозит до 8 лет лишения свободы.