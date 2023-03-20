Сотрудников «Экопрома» чествуют в Пскове по случаю Дня работника ЖКХ

12:26, 20 марта 2023, ПАИ

С профессиональным праздником всех работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства продолжают поздравлять в группе «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте».

В Центре обслуживания клиентов «Экопром» (Псков, улица Льва Толстого, дом 3) помогут заключить договор на вывоз ТКО, сделать перерасчет или внести изменения в лицевой счет по поводу изменения собственников или зарегистрированных лиц. Гостей встречает администратор Элина, которая выслушает все вопросы, примет документы и направит к сотруднику, который поможет решить проблему.

С понедельника по пятницу сотрудники ЦОК ведут работу с юридическими и физическими лицами, проводят консультации, заключают договоры, принимают заявления на корректировку квитанций.



Светлана Храмова - специалист по работе с физическими лицами, имеющими индивидуальный контейнер. Работает в компании «Экопром» с 2021 года. Если в районе нет контейнерной площадки, то она проконсультирует по вопросу установки индивидуального контейнера, составит договор и проконтролирует его исполнение, ведь «главное в работе регоператора, чтобы клиенты были довольны, а вывоз мусора осуществлялся централизованно, а не разбрасывался по частному сектору», отметила специалист.

​

Здесь же осуществляется прием юридических лиц и предпринимателей. Семь специалистов по работе с клиентами проконсультируют по вопросам заключения договора, сориентируют по тарифам и объемам, помогут составить договор и окажут сопровождение в рамках заключенного договора.



Самыми опытными сотрудниками являются Николай Богданов, который работает с 2019 года, фактически с момента образования компании, и Денис Алексеев, который работает с 2021 года.

Денис является специалистом банковского дела. «В «Экопроме» меня привлекли стабильность, достойная зарплата и дружный коллектив», - рассказал он.