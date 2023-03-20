Более 1600 нарушений пресекли псковские сотрудники ГИБДД за неделю

11:43, 20 марта 2023, ПАИ

1 662 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения пресекли сотрудники Госавтоинспекции за минувшую неделю, сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по региону.

С 13 по 19 марта в регионе было выявлено 32 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное вождение в нетрезвом виде задержаны два водителя.

За указанный период на территории области зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 15 человек получили травмы различной степени тяжести.