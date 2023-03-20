Досрочный период ЕГЭ стартовал в Псковской области

11:48, 20 марта 2023, ПАИ

Досрочный период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) начался в Псковской области. Первым стал экзамен по литературе. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил врио председателя областного комитета по образованию Андрей Ермаков.

Он уточнил, что в досрочный период экзамены также сдают и выпускники прошлых лет. «В этом году примут участие 28 человек. Сегодня утром проверили пункты проведения экзаменов, обеспеченность всеми необходимыми материалами, обученность задействованного коллектива специалистов и констатировали полную готовность. В 2023 году задействованы 34 образовательные организации, на базе которых будут проходить все экзамены», - сказал Андрей Ермаков.

Досрочный период продлится до 19 апреля, а основной стартует 26 мая. «Обязательные экзамены по русскому языку и математике пройдут 29 мая и 1 июня соответственно. Все остальные экзамены по выбору также пройдут в установленный срок. И закончится этот важный период 1 июля – это резервный день по всем предметам. Всего в Псковской области в этом году ЕГЭ будут сдавать 2 878 человек. Эта цифра приблизительно коррелирует с цифрами прошлых лет. Она у нас стабильна», - отметил Андрей Ермаков.

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора сообщал, что всего в России на участие в досрочном периоде подали заявление 18,3 тысячи человек. Самыми популярными предметами для сдачи стали русский язык (более 9 тысяч), профильный уровень математики (5,8 тысячи), обществознание (5,5 тысячи) и биология (более 3,4 тысячи).