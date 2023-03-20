Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Досрочный период ЕГЭ стартовал в Псковской области

Досрочный период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) начался в Псковской области. Первым стал экзамен по литературе. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил врио председателя областного комитета по образованию Андрей Ермаков.

Он уточнил, что в досрочный период экзамены также сдают и выпускники прошлых лет. «В этом году примут участие 28 человек. Сегодня утром проверили пункты проведения экзаменов, обеспеченность всеми необходимыми материалами, обученность задействованного коллектива специалистов и констатировали полную готовность. В 2023 году задействованы 34 образовательные организации, на базе которых будут проходить все экзамены», - сказал Андрей Ермаков.

Досрочный период продлится до 19 апреля, а основной стартует 26 мая. «Обязательные экзамены по русскому языку и математике пройдут 29 мая и 1 июня соответственно. Все остальные экзамены по выбору также пройдут в установленный срок. И закончится этот важный период 1 июля – это резервный день по всем предметам. Всего в Псковской области в этом году ЕГЭ будут сдавать 2 878 человек. Эта цифра приблизительно коррелирует с цифрами прошлых лет. Она у нас стабильна», - отметил Андрей Ермаков.

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора сообщал, что всего в России на участие в досрочном периоде подали заявление 18,3 тысячи человек. Самыми популярными предметами для сдачи стали русский язык (более 9 тысяч), профильный уровень математики (5,8 тысячи), обществознание (5,5 тысячи) и биология (более 3,4 тысячи).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













20 марта 2023

Небольшой дождь ожидается в Псковской области 21 марта
20 марта 2023

Сотрудников «Экопрома» чествуют в Пскове по случаю Дня работника ЖКХ
20 марта 2023

Серые цапли вернулись в Пушкинский заповедник
20 марта 2023

Повар из Пскова участвует в шоу «Молодые ножи» на телеканале «Пятница!»

20 марта 2023

Самый популярный столяр на YouTube станет гостем программы «Бизнес-ланч»
20 марта 2023

День открытых дверей устроили в идрицкой колонии
20 марта 2023

Досрочный период ЕГЭ стартовал в Псковской области
20 марта 2023

Вышел в эфир новый выпуск программы «Псковский телеграм Online»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...