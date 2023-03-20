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Повар из Пскова участвует в шоу «Молодые ножи» на телеканале «Пятница!»

Богдан Ивлев

Повар из Пскова участвует в новом сезоне шоу «Молодые ножи» на телеканале «Пятница!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе телеканала.

Стартовал уже второй сезон реалити с шефом Константином Ивлевым. «Молодые ножи» — это кулинарная миссия известного шефа: он ищет молодых и талантливых поваров России от 16 до 30 лет, чтобы сделать из них новых звезд «Мишлен», - отметили на телеканале.

Константин Ивлев

В новом выпуске проекта примет участие 29-летний Богдан Ивлев из Пскова. Богдан работает сушефом, стаж в ресторанной индустрии – 8 лет. Специализируется на грузинской, русской и японской кухнях.

Вместе с поваром из Пскова за победу сразятся еще пять поваров из разных регионов страны. Победителем станет тот, кто обойдет конкурентов с помощью таланта и вкуса блюд. Он получит золотой шеф-нож Константина Ивлева.

Помогать Ивлеву тестировать блюда поваров будут звездные дегустаторы: Роза Сябитова, Владимир Пресняков, Дмитрий Губерниев, Регина Тодоренко и другие. В этом выпуске оценит блюда кондитер и телеведущий Ренат Агзамов.

Премьера нового сезона – 20 марта в 18:30 на телеканале «Пятница!».

 

 

 

 

 

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