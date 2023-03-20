Серые цапли вернулись в Пушкинский заповедник

12:20, 20 марта 2023, ПАИ

В Пушкинском заповеднике впервые в этом году заметили серых цапель, вернувшихся домой из мест зимовки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея со ссылкой на хранителя мемориального музея-усадьбы Пушкиных и Ганнибалов Юлию Узенёву.

«Тем самым подтверждены прогнозы синоптиков о том, что сколько-нибудь значительных холодов в этом сезоне уже не будет», - отметили в пресс-службе.

Птичья «деревня» в Михайловском располагается неподалёку от дома-музея поэта. Сотрудникам музея удалось установить, что птицы селятся здесь по меньшей мере с 30-х годов XVIII века. В хорошие годы в заповеднике насчитывают несколько десятков гнёзд.

Сколько птиц вернулось в Михайловское этой весной, пока сказать трудно. Это станет понятно, когда птицы приведут в порядок гнёзда и сядут высиживать птенцов.