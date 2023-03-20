Псковича подозревают в фиктивной регистрации трёх россиян

13:03, 20 марта 2023, ПАИ

Псковича подозревают в фиктивной регистрации трех россиян. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что пскович 1982 года рождения в феврале 2023 года незаконно прописал на территории города трех граждан Российской Федерации.

Все обстоятельства произошедшего уточняются в рамках возбужденного уголовного дела.