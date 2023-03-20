Псковича подозревают в фиктивной регистрации трёх россиян
Псковича подозревают в фиктивной регистрации трех россиян. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что пскович 1982 года рождения в феврале 2023 года незаконно прописал на территории города трех граждан Российской Федерации.
Все обстоятельства произошедшего уточняются в рамках возбужденного уголовного дела.
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