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Спорт

Поступило еще три заявки на участие в Международной встрече воздухоплавателей

Оргкомитет Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках получил три новых заявки от аэронавтов из города Великие Луки: Сергея Никитина, Дмитрия Богданова и Евгения Кравченко. Об этом сообщает Telegram-канал «Воздухоплавание. Великие Луки».

Все три пилота имеют большое число лётной практики, неоднократно становились призерами соревнований различного уровня. 

Напомним, чемпионат России по воздухоплавательному спорту и 27-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдут в период с 11 по 17 июня 2023 года.

Известно, что в рамках встречи будет проводиться ряд состязаний, по итогам которых разыграют Кубок России по воздухоплаванию, Кубок Дружбы среди всех пилотов, участвующих в соревнованиях, Кубок города Великие Луки для пилотов, многократно участвующих во встрече, и Кубок княгини Ольги, который вручат лучшей пилотессе.

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