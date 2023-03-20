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Спорт

Развитие в регионе спортивной аэробики обсуждают в медиацентре ПАИ

Пресс-конференция, посвященная развитию спортивной аэробики в Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ.

С какими результатами псковичи выступили на мартовских соревнованиях, какое место спортивная аэробика занимает среди других видов спорта в регионе, какова материально-техническая база спортивных школ, развивающих спортивную аэробику?  

Об этом расскажут председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Александр Гаврилов, председатель Псковской региональной общественной организации «Федерация спортивной аэробики» Лариса Апаркина, мастер спорта России, тренер высшей квалификационной категории СШ «Бригантина» Софья Кусткова, тренер СШ «Гармония» Ирина Артемьева.

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