Псковичи привезли 15 медалей с соревнований по карате в Кировске
Спортсмены псковского клуба «Будокан «АТЭМИ» приняли участие в составе сборной команды Псковской области по карате в чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа по карате WKF, а также детских межрегиональных соревнованиях. Они проходили с 17 по 18 марта в Кировске. Об этом ПАИ сообщили в спортивном клубе.
Результаты выступлений псковских спортсменов:
Первое место:
Жанна Михайлова – 6-7 лет, свыше 27 кг
Артем Курдин – ката, 8-9 лет
Алексей Буравлев – 10-11 лет, свыше 42 кг
Павел Антонов, Александр Иванов, Дмитрий Курасов – командное ката М, 10-11 лет.
Второе место:
София Иванова – 6-7 лет, до 22 кг
Артем Титов – 10-11 лет, свыше 42 кг
Алиса Ворсюченко – 12-13 лет, свыше 47 кг
Артём Михайлов – ката, 16-17 лет.
Третье место:
Игорь Наумов – 6-7 лет, до 25 кг
Алиса Чернова – 6-7 лет, до 27 кг
Ульяна Федотова – 6-7 лет, до 27 кг
Николай Шатных – 8-9 лет, свыше 35 кг
Артемий Лебедев, Василий Пономарев, Николай Шатных, Алексей Барарь – командное кумите М, 8-9 лет
Дмитрий Курасов – ката, 10-11 лет
Александр Иванов – ката, 10-11 лет
Вадим Слюсар – 12-13, до 55 кг
Мария Васильева – ката, 16-17 лет.
Спортсмены готовятся к соревнованиям под руководством тренерского состава Федерации карате города Пскова, а именно: Антона Потебни, Михаила Шалыгина, Евгения Ермолова, Максима Степанова, Дмитрия Хорошева, Юлии Васильевой и Исфандияра Нуритдинова.
В ближайшее время псковские спортсмены примут участие в первенстве России 10-12 лет, оно пройдет в Нальчике в апреле.