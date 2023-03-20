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Спорт

Псковичи привезли 15 медалей с соревнований по карате в Кировске

Спортсмены псковского клуба «Будокан «АТЭМИ» приняли участие в составе сборной команды Псковской области по карате в чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа по карате WKF, а также детских межрегиональных соревнованиях. Они проходили с 17 по 18 марта в Кировске. Об этом ПАИ сообщили в спортивном клубе.

Фото: здесь и далее Антон Потебня

Результаты выступлений псковских спортсменов:

Первое место:

Жанна Михайлова  – 6-7 лет, свыше 27 кг
Артем Курдин – ката, 8-9 лет
Алексей Буравлев – 10-11 лет, свыше 42 кг 
Павел Антонов, Александр Иванов, Дмитрий Курасов – командное ката М, 10-11 лет.

Второе место:
София Иванова – 6-7 лет, до 22 кг
Артем Титов – 10-11 лет, свыше 42 кг 
Алиса Ворсюченко – 12-13 лет, свыше 47 кг
Артём Михайлов – ката, 16-17 лет.

Третье место:
Игорь Наумов – 6-7 лет, до 25 кг
Алиса Чернова – 6-7 лет, до 27 кг
Ульяна Федотова – 6-7 лет, до 27 кг
Николай Шатных – 8-9 лет, свыше 35 кг
Артемий Лебедев, Василий Пономарев, Николай Шатных, Алексей Барарь – командное кумите М, 8-9 лет
Дмитрий Курасов – ката, 10-11 лет
Александр Иванов – ката, 10-11 лет
Вадим Слюсар – 12-13, до 55 кг
Мария Васильева – ката, 16-17 лет.

Спортсмены готовятся к соревнованиям под руководством тренерского состава Федерации карате города Пскова, а именно: Антона Потебни, Михаила Шалыгина, Евгения Ермолова, Максима Степанова, Дмитрия Хорошева, Юлии Васильевой и Исфандияра Нуритдинова.

В ближайшее время псковские спортсмены примут участие в первенстве России 10-12 лет, оно пройдет в Нальчике в апреле.

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