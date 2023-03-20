Псковичи привезли 15 медалей с соревнований по карате в Кировске

12:56, 20 марта 2023, ПАИ

Спортсмены псковского клуба «Будокан «АТЭМИ» приняли участие в составе сборной команды Псковской области по карате в чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа по карате WKF, а также детских межрегиональных соревнованиях. Они проходили с 17 по 18 марта в Кировске. Об этом ПАИ сообщили в спортивном клубе.

Результаты выступлений псковских спортсменов:

Первое место:

Жанна Михайлова – 6-7 лет, свыше 27 кг

Артем Курдин – ката, 8-9 лет

Алексей Буравлев – 10-11 лет, свыше 42 кг

Павел Антонов, Александр Иванов, Дмитрий Курасов – командное ката М, 10-11 лет.

Второе место:

София Иванова – 6-7 лет, до 22 кг

Артем Титов – 10-11 лет, свыше 42 кг

Алиса Ворсюченко – 12-13 лет, свыше 47 кг

Артём Михайлов – ката, 16-17 лет.

Третье место:

Игорь Наумов – 6-7 лет, до 25 кг

Алиса Чернова – 6-7 лет, до 27 кг

Ульяна Федотова – 6-7 лет, до 27 кг

Николай Шатных – 8-9 лет, свыше 35 кг

Артемий Лебедев, Василий Пономарев, Николай Шатных, Алексей Барарь – командное кумите М, 8-9 лет

Дмитрий Курасов – ката, 10-11 лет

Александр Иванов – ката, 10-11 лет

Вадим Слюсар – 12-13, до 55 кг

Мария Васильева – ката, 16-17 лет.

Спортсмены готовятся к соревнованиям под руководством тренерского состава Федерации карате города Пскова, а именно: Антона Потебни, Михаила Шалыгина, Евгения Ермолова, Максима Степанова, Дмитрия Хорошева, Юлии Васильевой и Исфандияра Нуритдинова.

В ближайшее время псковские спортсмены примут участие в первенстве России 10-12 лет, оно пройдет в Нальчике в апреле.