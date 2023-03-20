8 из 10 соискателей из Пскова проверяют работодателей ‑ опрос

16:00, 20 марта 2023, ПАИ

79% псковичей проверяют работодателей перед собеседованием. Перед тем, как отправить резюме работодателю или пойти на интервью, соискатели чаще всего читают отзывы о компании в интернете, сообщает сервис SuperJob.

Причем чаще всего так поступают соискатели с зарплатными ожиданиями выше среднего. Только 11% кандидатов пропускают этот шаг в процессе поиска работы и трудоустройства.



Проверку работодателя перед собеседованием соискатели чаще всего начинают с отзывов в интернете: 76% изучают мнение бывших и нынешних сотрудников компании. 22% ищут информацию о компании на ее официальном сайте. 16% изучают финансовую, налоговую и судебную отчетность компании. 10% узнают мнение своих знакомых о работодателе. По 4% респондентов знакомятся с информацией о компании через резюме бывших сотрудников и смотрят, как долго компания осуществляет деятельность на рынке.



Самым популярным способом проверки является изучение отзывов о компании. Заглядывать на официальные сайты за информацией о работодателе стали чаще, а смотреть соцсети — реже.

