Возраст для аэробики: когда отдать ребенка в секцию, объяснили псковичам

14:58, 20 марта 2023, ПАИ

Официально заниматься спортивной аэробикой псковичи могут начинать в 7 лет. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщила председатель Псковской региональной общественной организации «Федерация спортивной аэробики» Лариса Апаркина.

«Для занятия необходима стена, потолок, музыка и желание. Можно заниматься с 7 лет официально. У нас есть оздоровительные группы, где могут быть дети и младше, с 4 лет. Озорные дети у нас добьются успеха, если смогут самодисциплинироваться», — сказала она.

Тренер высшей квалификационной категории София Кусткова подчеркнула, что для того, чтобы добиться успехов в спорте, самое главное - желание и дисциплина со стороны ребёнка и заинтересованность родителей. «Если они не заинтересованы, то вряд ли получится», — пояснила она.

Тренер спортивной школы «Бригантина» добавила, что записаться на занятия можно с августа.