Глава МВД России сообщил о ликвидации нарколаборатории в Псковской области

15:32, 20 марта 2023, ПАИ

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев сообщил о ликвидации двух нарколабораторий, которые были организованы злоумышленниками в Московской и Псковской областях. Речь об этом шла на расширенном заседании коллегии ведомства, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД по Псковской области.

«В них не только производился мефедрон, но и был организован своеобразный «подготовительный центр» по обучению технологии его синтеза. Задержаны четверо участников наркогруппировки. Из незаконного оборота изъято свыше 400 килограммов зелья, химические реактивы и прекурсоры объемом 12 тонн. Мощности позволяли выводить на рынок порядка 150 килограммов наркотиков в месяц. Розничная стоимость изъятой партии превысила полмиллиарда рублей», — отметил Владимир Колокольцев.

В дежурную часть УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу обратился неравнодушный и бдительный гражданин, который сообщил, что в деревне Григорово кто-то выливает в реку неизвестную жидкость.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции незамедлительно прибыли на место происшествия, где обнаружили припаркованную машину, а рядом с ней 33-летнего мужчину. В багажном отделении автомобиля полицейские нашли канистры. Задержанный пояснил, что таким образом избавляется от отходов производства наркотиков, которые изготавливает вместе с сообщником.

В результате дальнейших мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области во взаимодействии с коллегами из Наро-Фоминска в деревне Большие Семенычи нашли и обследовали помещение, в котором была организована нарколаборатория, и задержали 28-летнего соучастника противоправной деятельности. Изъято 40 свертков с порошком, реактивы, а также емкости с жидкостями и кристаллами.

Согласно заключению эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области, в одном из изъятых пакетов находилось наркотическое средство – мефедрон. В настоящее время проводится судебная физико-химическая экспертиза всей изъятой партии.

Следователем СУ УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 УК РФ.

В ходе следствия было установлено, что обучение участников группировки изготовлению наркотических средств проходило в Бежаницком районе Псковской области. Следователь, сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России и их коллеги из Подмосковья выехали в служебную командировку.

При силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» в одном из домов в деревне Семилово Псковской области они задержали еще двоих мужчин, которые подозреваются в незаконном производстве синтетических наркотиков. В помещении изъято более 260 килограммов запрещенных веществ, а также два химических реактора объемом двести литров каждый, лабораторное оборудование, банковские карты и средства связи.

В настоящее время четверо фигурантов заключены под стражу. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на изобличение причастных к противоправной деятельности и установление всех обстоятельств произошедшего, продолжаются.