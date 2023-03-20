700 младенцев за год проходят лечение в отделении патологии Псковского перинатального центра

15:49, 20 марта 2023, ПАИ

Около 700 младенцев ежегодно проходят лечение в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей Псковского клинического перинатального центра. Сюда поступают дети, родившиеся на сроке от 22 недель. Многие из них требуют лечение в детской реанимации, сообщили в медучреждении.

«Все обследования новорожденные проходят в стенах нашего отделения, - рассказала заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Псковского клинического перинатального центра Елена Егорова. – Отделение оснащено всем необходимым современным оборудованием, включая: рентген-аппарат, аппарат УЗИ, ретинальная камера, электроэнцефалограф, ЭКГ-суточный мониторинг. Для лечения желтухи у новорожденных применяются лампы фототерапии. Все оборудование в отделении регулярно обновляется. Мы активно используем и успешно обследуем детей».

Отделение рассчитано на 30 коек совместного пребывания матери и ребенка. Дополнительно имеются палаты с более комфортным пребыванием, в том числе совместно с родственником.

Существует возможность амбулаторного наблюдения специалистами отделения ОПН за детьми, проходившими лечение в стенах Псковского перинатального центра. С этой целью открыт кабинет, где принимают врач-педиатр и врач-невролог.

«Есть возможность наблюдать детей у тех докторов, у которых детки лечились во время пребывания в нашем учреждение, - отметил главный врач Псковского перинатального центра Николай Красиков. - В отделении патологии новорожденных детки могут находиться с рождения и до выздоровления. За это время малыши и их мамы привыкают к нашим докторам и хотят и в последующем наблюдаться у наших специалистов».

Псковский клинический перинатальный центр. Реклама. www.pskovrody.ru.

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