Выставка-продажа картин в поддержку участников СВО откроется в Пскове

16:34, 20 марта 2023, ПАИ

Благотворительная выставка-продажа произведений псковских и великолукских художников откроется 23 марта в Пскове. Об этом ПАИ сообщил руководитель исполкома регионального отделения ОНФ, председатель Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко. Проект реализует Общероссийский народный фронт и Союз художников Псковской области.

На ней будет представлено порядка ста картин, а вырученные от продажи произведений средства направят на помощь участникам СВО. «Стоимость работ будет невысокой, мы постараемся сделать ее номинальной, - отметил Виктор Остренко. - Приобрести картины псковских художников сможет любой желающий».



Фото: Союз художников Псковской области



Фото: Союз художников Псковской области



Фото: Союз художников Псковской области



Фото: Союз художников Псковской области



Фото: Союз художников Псковской области



Фото: Союз художников Псковской области



Фото: Союз художников Псковской области













Мероприятие состоится в выставочном зале по адресу: улица Ленина, дом 1. Вход свободный.