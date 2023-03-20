Выставка-продажа картин в поддержку участников СВО откроется в Пскове
Благотворительная выставка-продажа произведений псковских и великолукских художников откроется 23 марта в Пскове. Об этом ПАИ сообщил руководитель исполкома регионального отделения ОНФ, председатель Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко. Проект реализует Общероссийский народный фронт и Союз художников Псковской области.
На ней будет представлено порядка ста картин, а вырученные от продажи произведений средства направят на помощь участникам СВО. «Стоимость работ будет невысокой, мы постараемся сделать ее номинальной, - отметил Виктор Остренко. - Приобрести картины псковских художников сможет любой желающий».
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Фото: Союз художников Псковской области
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Фото: Союз художников Псковской области
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Фото: Союз художников Псковской области
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Фото: Союз художников Псковской области
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Фото: Союз художников Псковской области
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Фото: Союз художников Псковской области
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Фото: Союз художников Псковской области
Мероприятие состоится в выставочном зале по адресу: улица Ленина, дом 1. Вход свободный.
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