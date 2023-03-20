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Общество

В Псковской области наводят порядок с оплатой освещения дорог

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочее совещание с руководителями исполнительных органов региона, областной ассоциации «Совет муниципальных образований» по вопросу освобождения муниципалитетов от оплаты расходов за уличное освещение на региональных дорогах в населенных пунктах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Михаил Ведерников подчеркнул, что решение было принято в прошлом году, тогда же даны поручения о передаче сетей на областной баланс и начале оплаты за свет с начала 2023 года, но на местах все равно возникает недопонимание.

Врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов доложил, что в прошлом году была проведена полная инвентаризация сетей наружного освещения, выявлено почти 970 объектов. Из них на региональный баланс принято около 670, ведется работа по перерасчету оплаты за электроэнергию по этим объектам с 1 января.

На оставшихся объектах во время приемки выявлены участки сетей, где на одной линии объединено освещение как региональных, так и местных дорог. За первые три месяца 2023 года по этим объектам также произведут перерасчет. С 1 апреля здесь начнет действовать временная схема оплаты, когда разделение счетов будет проводиться вручную. До 1 октября специалисты проведут фактическое разделение линий, установку приборов учета, после чего освещение будет оплачиваться самостоятельно абонентами на муниципальном и региональном уровнях.

Михаил Ведерников поручил довести информацию до глав поселений. «Особое внимание к тем, на чьей территории находятся неразделенные участки сетей», — отметил он. — Механизм выработан и руководители муниципалитетов должны понимать — чем активнее они будут включены в работу, тем быстрее ситуация будет налажена».

Освобождение от оплаты расходов на уличное освещение на региональных дорогах в границах населенных пунктов — одна из мер поддержки районов со стороны правительства Псковской области. Для многих это была серьезная статья расходов в бюджете. Также по инициативе Совета муниципальных образований областные власти проиндексировали нормативы на финансирование уличного освещения и установку опор на 50,3 млн рублей (12%).

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