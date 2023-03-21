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Культура

Вопросы госохраны объектов культурного наследия обсуждают в медиацентре ПАИ

Пресс-конференция по итогам круглого стола в Совете Федерации на тему «Актуальные вопросы государственной охраны объектов культурного наследия», в котором участвовали представители комитета по охране культурного наследия Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ.

Вопросы правового регулирования в области охраны объектов культурного наследия, возникающие при организации ремонта памятников-многоквартирных домов, возможность исключения из реестра памятников утраченных зданий и другие темы обсуждают с руководителем комитета по ОКН Псковской области Вадимом Нэдиком.

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