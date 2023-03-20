Псковские гимнасты отличились на всероссийских соревнованиях

17:48, 20 марта 2023, ПАИ

Организаторы всероссийских соревнований по спортивной аэробике «Золотое кольцо России» отметили мастерство спортсменов из Псковской области. Об этом рассказала председатель Псковской региональной общественной организации «Федерация спортивной аэробики» Лариса Апаркина на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Мы позавчера вернулись со всероссийских соревнований в Суздале «Золотое кольцо России», где организаторы громко в микрофон похвалили Псковскую область, потому что удачно привезли спортсменов. Мы вышли в финал, у нас победители в возрастной группе 6-8 лет. Три первых места и одно второе. Организаторы были удивлены, что псковские детки такие замечательные», — отметила Лариса Апаркина.

По ее словам, воспитанница спортивного клуба «Гармония» среди 105 солисток заняла 13 место, а представитель спортивного цента «Юность» стал бронзовым призёром.

Также она рассказала, что по итогам чемпионата и первенства Северо-Западного федерального округа, который проходил в Пскове с 4 по 5 марта, были сформированы команды на первенство и чемпионат России.

«Были скомпонованы составы, которые имеют право представлять наш регион на первенстве и чемпионате России, но в силу определенных причин у нас делегация не будет большой - две команды. Это решение тренерского совета. На первенство у нас едут однозначно спортсмены, которые будут претендовать на выход в финал, а на чемпионат едет как никогда большая делегация - команда в составе десяти спортсменов. Основная задача посещения чемпионата у наших спортсменов - выполнение нормативов мастеров спорта. Если все случится, то это будет замечательной вишенкой на торте в спортивной карьере ребят», — подытожила председатель Псковской региональной общественной организации «Федерация спортивной аэробики».