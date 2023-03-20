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Общество

Великолучане недосчитались моста под Лазавицким переездом

Фото Luki-news

Жители Великих Лук вновь жалуются на отсутствие пешеходной переправы под Лазавицким железнодорожным переездом. Мост под путями демонтирован, в связи с чем жителям близлежащих микрорайонов проблематично добираться до центра города в период движения поездов, сообщает портал Luki-News.

В одной из групп, посвященной жизни города, великолучанин поделился ответом на данный вопрос ОАО «РЖД». Как сообщили в организации, указанный проход не предусмотрен для граждан и на балансовом учете ОАО «РЖД» не состоит.

«Существующий откосный технологический лестничный сход у железнодорожного моста является служебным и используется работниками ОАО «РЖД» по станции Великие Луки для производственных целей, в том числе работниками Санкт-Петербургской дистанции инженерных сооружений для осмотра элементов конструкций железнодорожных мостов и проведения работ по их обслуживанию, и также не предназначен для использования гражданами. При проведении маневровых работа - в 1,4 км от указанного места расположен пешеходный мост через железнодорожные пути на станции Великие Луки» - пояснили в организации.

Мост является собственностью ОАО «РЖД» и расположен в полосе отвода железной дороги, являющейся государственной собственностью. «Он был сооружен для ремонта ж/д путей, а не для перехода пешеходов. На данный момент собственником указанного сооружения было принято решение о его ликвидации», - отметил глава администрации Великих Лук Андрей Беляев.

Сейчас переход демонтирован ввиду неудовлетворительного состояния.

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