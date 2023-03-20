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Россельхозбанк исследовал тренды мирового агротеха

За прошедшие пять лет в агротехе наиболее активно обсуждались технологии сити-фермерства, биотеха и управления фермерским хозяйством. К таким выводам пришли эксперты Россельхозбанка после изучения публикаций по теме за последние пять лет, сообщили в пресс-службе банка.

Фото: Россельхозбанк

Россельхозбанк проанализировал несколько тысяч публикаций в сети Интернет за последние пять лет (с 2018 года по 2023 год) в области агротехнологий и составил облака слов из наиболее часто встречающихся терминов, которые отражают направления развития агротеха в России и мире.  

Ключевые темы прошедших пяти лет в сфере агротехнологий связаны с цифровизацией и автоматизацией сельскохозяйственных процессов, использованием технологий ‎искусственного интеллекта, машинного обучения и обработки больших данных. Среди всех направлений особой популярностью пользуется регенеративное сельское хозяйство, направленное на восполнение природных ресурсов. Например, в сфере биотехнологий наблюдается высокий интерес к гидропонному методу выращивания растений. 

Самой обсуждаемой темой оказалось сити-фермерство – сельскохозяйственная деятельность в городе в контролируемой среде с применением новых видов теплиц. Популярность сити-ферм вызвана желанием сельхозтоваропроизводителей сократить издержки, повысить производительность и сократить время попадания продуктов «от фермера к столу», ведь выращенная на сити-ферме еда доезжает до горожанина быстрее.  

Эксперты Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка прогнозируют дальнейший рост интереса в следующие пять лет в таких направлениях, как применение дронов и беспилотных летательных аппаратов для мониторинга, контроля и повышения урожайности; улучшение экологической обстановки в стране; технологии точного земледелия. 

Значительный интерес в направлении фудтеха был прикован к построению каналов связи между участниками рынка: фермерами, производителями продукции, переработчиками, дистрибьюторами и покупателями. Благодаря пандемии и общему «‎ускорению» жизни широко распространились сервисы онлайн-доставок еды. Параллельно с этим у потребителей сформировалось осознанное отношение к питанию, на фоне чего вырос спрос на конструкторы еды, позволяющие подобрать индивидуальный и наиболее сбалансированный рацион для каждого конкретного человека. 

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