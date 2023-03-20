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Как оплатить маткапиталом обучение ребёнка, поделилась Елена Бибикова

Материнским капиталом можно оплатить обучение каждого своего ребёнка в возрасте до 25 лет в образовательном учреждении любого уровня, от детского сада до вуза, и любой формы, включая услуги образования, оказываемые индивидуальными предпринимателями, имеющими соответствующие лицензии. Об этом сообщает Telegram-канал «Сенатор РФ Елена Бибикова».

Организация должна находиться на территории России и иметь соответствующую лицензию. С заявлением можно обратиться на портале госуслуг, в офисах Социального фонда РФ или в МФЦ.

Понадобится паспорт родителя, на которого зарегистрирован маткапитал.

При проживании студента в общежитии для его оплаты средствами материнского капитала необходимо предоставить договор найма с указанием суммы и сроков внесения платы и справку из организации, подтверждающую проживание в общежитии.

Важно: средствами маткапитала можно оплачивать образование сразу нескольких детей. Например, вы можете оплатить одному учёбу в колледже и проживание в общежитии, а другому — посещение детского сада. Средства материнского капитала могут быть направлены на получение образования как родным ребёнком (детьми), так и усыновлённым (усыновлёнными).

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