Клуб «Орден» выступил партнёром псковских профсоюзов на выставке MITT-2023

19:08, 20 марта 2023, ПАИ

Клуб исторической реконструкции и фехтования «Орден» выступил партнёром Псковского областного совета профсоюзов в ходе участия в Международной туристической выставке MITT-2023 в «Крокус Экспо» в Москве.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облсвопрофа, реквизит для оформления официального стенда регионального профобъединения, предоставленный «Орденом», увидели тысячи посетителей мероприятия.

«Щит, меч, кольчуга с защитой шеи и шлем, которые мы предоставили безвозмездно, практически идентичны экипировке средневекового русского воина XIII века, — рассказал один из руководителей клуба «Орден» Дмитрий Савицкий. — На щите изображена эмблема клуба — барс, поражающий уробороса, символизирующего мировое зло».

Псковский облсовпроф поблагодарил клуб «Орден» за помощь, со своей стороны представители клуба выразили надежду на продолжение сотрудничества.

Клуб исторической реконструкции и фехтования «Орден» занимается воссозданием русской дружинной культуры и культуры европейского Средневековья XIII–XIV веков. В ряды клуба могут вступить все желающие, независимо от пола и возраста.

В клубе развивают историческую реконструкцию, историческое фехтование, учат умению обращаться с метательным оружием (луком, арбалетом, копьём и др.), а также занимаются современным мечевым боем и НЕМА (historical European мartial аrts). Как пояснили в клубе, НЕМА — это органичный синтез традиций дуэльного поединка клинковым оружием и современного спортивного фехтования.

Все подробности — на странице клуба исторической реконструкции и фехтования «Орден» в соцсети «ВКонтакте».

Присоединяйтесь: vk.com/clubordenpskov, +7-921-210-47-03 .