Марафон здоровых привычек стартовал в Пскове

20:25, 20 марта 2023, ПАИ

С 20 по 24 марта Псковский городской молодёжный центр приглашает молодёжь принять участие в мероприятии «Марафон здоровых привычек», где можно будет не только посетить и послушать лекции в офлайн- и онлайн-форматах, но и выполнить определённые задания на тему здорового образа жизни.

Так, участникам марафона на протяжении недели необходимо выполнить задания, которые будут публиковаться в группе волонтёров Молодёжного центра, разместить посты о выполнении заданий в форме видео или фото на своей странице в соцсети «ВКонтакте», указав в посте хештег #марафон_здоровых_привычек_МЦ и группу. Страница, где будут размещены посты, должна быть открыта, чтобы организаторы смогли найти участника.

Все задания должны быть опубликованы не позднее 20:00 25 марта. Результаты марафона будут подведены 27 марта.

Самые активные участники получат призы спонсоров: сертификат на ультразвуковую чистку лица и маску косметолога Ольги Акрамовой, абонемент на пять сеансов массажа по типу LPG по 20 минут от «Laser Love – клиники эстетики тела», сертификат крупнейшей сети картинг-клубов PitStop, сертификат на посещение пекарни «БЕЗ МУКИ», один билет на посещение фестиваля зелёного образа жизни Green Weekend, сертификат на доставку вкусной и полезной еды «FitoEda | Доставка здоровой еды», доступ к онлайн-курсу Марии Ивановой «Рождение богини».

Подробнее о лекциях можно прочитать здесь.