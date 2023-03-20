70-летнему пациенту в Пскове провели сложную операцию

20:47, 20 марта 2023, ПАИ

70-летний пациент обратился в Псковскую областную больницу с жалобами на желудочное кровотечение и был госпитализирован. Об этом сообщает группа «Псковская областная клиническая больница».

В ходе обследования установлен диагноз – рак тела желудка II стадии (до операции), врачами-хирургами больницы было принято решение о хирургическом лечении данного пациента. Ему полностью удалили желудок. Произведено удаление регионарных лимфатических узлов вокруг желудка, в которых предполагается возможное метастазирование опухоли.

Уникальность данной операции в том, что она малоинвазивная. Специалисты выполнили четыре прокола в передней брюшной стенке, через которые ввели лапароскоп и хирургические инструменты. Данная методика позволяет производить высокоточную диссекцию ткани благодаря увеличению изображения, которое выводится на монитор. Удалённый органокомплекс извлекается из брюшной полости через расширенную (до 4 см) троакарную рану с последующей отправкой на гистологическое исследование. Благодаря данной методике восстановительный период более быстрый.

Состояние пациента удовлетворительное, планируется выписка больного. В последующем пациент будет передан врачам-онкологам для проведения химиотерапевтического этапа лечения.