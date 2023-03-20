Вспышка высокопатогенного птичьего гриппа зафиксирована в Литве

21:42, 20 марта 2023, ПАИ

В Литве зафиксирована вспышка высокопатогенного птичьего гриппа, сообщает Telegram-канал «Шпроты в изгнании I Новости Латвии».

В одном из небольших хозяйств Литвы у домашних птиц выявлена вспышка высокопатогенного гриппа, на данный момент принимаются меры к ограничению инфекции.

В связи с весенней миграцией перелётных птиц и связанными с этим рисками распространения гриппа Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) призывает птицеводов строго соблюдать правила биобезопасности и другие требования для предотвращения заноса гриппа и других заболеваний в свои птичники.

Обо всех подозрительных случаях заболевания домашней птицы следует немедленно сообщать ветеринару или в ПВС. Также ПВС призывает сообщать о мёртвых диких птицах, особенно водоплавающих.