Великолукский коллектив «Созвездие» стал победителем чемпионата мира

21:23, 20 марта 2023, ПАИ

Образцовый коллектив спортивного бального танца «Созвездие» стал победителем открытого чемпионата мира WADF. Соревнования были организованы Всемирной федерацией артистического танца и Лигой артистического танца. Об этом сообщает газета Luki-News.

Как рассказала руководитель коллектива Мария Глазычева, чемпионат проходил в самом центре столицы, в знаменитом отеле Radisson Collection. В Москву приехали коллективы из Азербайджана, Казахстана, Грузии, Чехии, Турции и других стран. Соревнования проходили два дня, с 18 по 19 марта, в шикарных паркетных залах, сразу на трёх площадках. Участники соревновались в разных номинациях: от латиноамериканского стиля и танцев европейской программы до карибского стиля.

«На таком мероприятии я лично побывала уже в пятый раз, в 2020 году мне посчастливилось даже самой принять участие в чемпионате и выиграть его», — поделилась Мария.

Великолукский коллектив «Созвездие» представил на суд жюри композицию «Русские узоры», которая была поставлена к 95-летнему юбилею ДК им. Ленина. Судьи оценили выступление на высший балл, и танцоры из Великих Лук стали победителями чемпионата.

«Этот состав коллектива впервые выехал на соревнования такого уровня, и, конечно же, дети и родители получили невероятные эмоции от увиденного», — отметила руководитель коллектива.

Мария Глазычева также рассказала, что победа на чемпионате является для коллектива колоссальным опытом для дальнейшего развития студии и танцевальной культуры не только города Великие Луки, но и всей Псковской области.

Коллектив «Созвездие» ежемесячно выезжает на турниры различных уровней. Весной у коллектива запланированы поездки в Москву, Санкт-Петербург, Смоленск и Республику Беларусь.