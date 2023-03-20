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Общество

Жители Великих Лук вновь жалуются на общественный транспорт

Жители Великих Лук вновь жалуются на общественный транспорт, сообщает Telegram-канал Luki-News.

В одной из групп, посвящённых жизни города, появился пост, в котором великолучанин сетует на маршрутное такси № 5. Автор публикации пишет, что с утра уехать достаточно проблематично: «Люди работают с 8:00, хорошо, если уедешь в 8:10, и то как килька в бочке».

Подписчики сообщества поддержали автора поста и согласились, что в Великих Луках действительно наблюдаются проблемы с общественным транспортом.

«Такая ситуация не только с маршрутом № 5, но и с № 1, 3. Из центра города после 21 часа не уехать, приходится очень долго ждать маршрутку», — пишет под публикацией подписчица группы.

В завершение своего сообщения автор поста обратился к ответственным службам города с просьбой наладить транспортное сообщение.

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