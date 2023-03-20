Первый канал покажет секреты съёмок фильма «Вызов» с Юлией Пересильд

22:21, 20 марта 2023, ПАИ

Первый канал покажет секреты съёмок и этапы подготовки фильма «Вызов. Первые в космосе» 31 марта в 23:30, сообщает корреспондент РИА Новости.

«Вызов. Первые в космосе» 31 марта в 23:30 на Первом канале. Все этапы подготовки фильма «Вызов» — первого в истории, который был снят на орбите, на борту Международной космической станции», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что это не просто первое кино в космосе, а часть совместного научно-просветительского проекта Первого канала и государственной корпорации «Роскосмос».

Напомним, что фильм выйдет в прокат 20 апреля.