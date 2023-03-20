Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Первый канал покажет секреты съёмок фильма «Вызов» с Юлией Пересильд

Первый канал покажет секреты съёмок и этапы подготовки фильма «Вызов. Первые в космосе» 31 марта в 23:30, сообщает корреспондент РИА Новости.

«Вызов. Первые в космосе» 31 марта в 23:30 на Первом канале. Все этапы подготовки фильма «Вызов» — первого в истории, который был снят на орбите, на борту Международной космической станции», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что это не просто первое кино в космосе, а часть совместного научно-просветительского проекта Первого канала и государственной корпорации «Роскосмос».

Напомним, что фильм выйдет в прокат 20 апреля.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













20 марта 2023

ФОТОФАКТ В Финском парке появилось новое изображение
20 марта 2023

Первый канал покажет секреты съёмок фильма «Вызов» с Юлией Пересильд

20 марта 2023

Псковский сушеф не заинтересовал Константина Ивлева

20 марта 2023

Вспышка высокопатогенного птичьего гриппа зафиксирована в Литве
20 марта 2023

Великолукский коллектив «Созвездие» стал победителем чемпионата мира
20 марта 2023

Руслан Шамилов защитил пояс чемпиона лиги NAIZA
20 марта 2023

70-летнему пациенту в Пскове провели сложную операцию

20 марта 2023

Марафон здоровых привычек стартовал в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...