Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Вербоносица наступила по народному календарю

Даты, связанные с солнечным циклом, у многих народов отмечались как праздничные. Не стал исключением и день весеннего равноденствия, выпадающий на 20 или 21 марта по новому стилю. Считалось, что именно с этого момента начинается настоящая весна.

На Руси говорили, что на весенний солнцеворот прилетают посланцы Рая — жаворонки, принося с собой тепло. «Придет солнышко и к нашим окошечкам», — ждали этого дня люди.

Также на весеннее равноденствие приходился день вербы — к этой дате она уже должна была распуститься: «Время вербе осеребриться». Ветки вербы приносили в дом: считалось, что она изгоняет из дома всякую тяжесть — бытовые неполадки, ссоры, болезни. В то же время с этим деревом связаны и весьма неприятные суеверия. Говорили, например: «Кто вербу посадит — сам на себя заступ готовит», — это означало, что человек умрет, когда из дерева можно будет вытесать лопату.

Впрочем, это поверье не мешало использовать вербу в лечебных целях. До цветения крестьяне заготавливали кору и сушили ее на чердаках с хорошей вентиляцией. Позже из нее готовили чай с добавлением аниса, липового цвета и малины. Отваром коры полоскали рот при стоматите и горло при ангине. Порошок из нее часто использовался как кровоостанавливающее средство. Также отвар коры ивы и коры дуба добавляли в ванну от болей в ногах.

В этот день подмечали: если облака плывут по небу быстро и высоко — погода будет доброй. Также говорили, что если будет метель, и снег ляжет на поля волнами — это к хорошему урожаю хлеба и овощей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 марта 2023

Первый аист прилетел в Гдовский район

21 марта 2023

Рыбаки Псковской области спорят о запрете выхода на лёд
21 марта 2023

Сегодня наступает астрономическая весна
21 марта 2023

Открытие центра «Народная сеть» состоится 25 марта в Пскове
21 марта 2023

Реставраторы зафиксировали разрушение кладки Петровской башни
20 марта 2023

В Ленинградской области начали просыпаться медведи
20 марта 2023

Жители Великих Лук вновь жалуются на общественный транспорт

20 марта 2023

ФОТОФАКТ В Финском парке появилось новое изображение

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...