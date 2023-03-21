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Общество

Андрей Емельянов: Культура водителя – это взаимовыручка на дороге

День этикета отмечается 21 марта. О водительском этикете в эфире радиостанции «7 НЕБО» рассказал заместитель начальника отдела УГИБДД УМВД России по Псковской области Андрей Емельянов.

Культура водителя – это в первую очередь отношения на дорогах общего пользования, взаимовыручка, сообщает Андрей Емельянов.

Этика на дороге – это соблюдение правил дорожного движения. Важно не причинять неудобства всем участникам дорожного движения, в том числе и пешеходам.

Заместитель начальника отдела уточнил, что основы дорожной этики водители усваивают с опытом.

«Тривиальные правила этики: нужно быть понятным и предсказуемым на дороге, заблаговременно предупреждая о маневрах», – уточнил Андрей Емельянов.

Основным примером этикета на дороге является помощь грузового автотранспорта сзади идущим машинам. Моргание правым поворотником указывает на свободную встречную полосу, обгон в таком случае возможен. Левый поворотник – обгонять не стоит, встречная полоса занята.

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