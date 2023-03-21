Исправительные работы получил житель Псковской области за кражу рельсов

08:50, 21 марта 2023, ПАИ

Исправительные работы получил житель Псковской области за кражу рельсов, сообщили ПАИ в прокуратуре Струго-Красненского района.

В суде установлено, что в 2022 году указанный гражданин нашел на улице Мелиораторов в Стругах Красных семь рельсов и решил сдать их в прием металла. Для этого он пригласил своих знакомых, которым сообщил, что рельсы принадлежат ему. Введя в заблуждение относительно принадлежности рельсов своих товарищей, мужчина с их помощью вывез рельсы и сдал их в металлолом.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде исправительных работ с удержанием в доход государства 5% от заработка. Приговор суда не вступил в законную силу.