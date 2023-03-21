До +8 градусов ожидается сегодня в Пскове

09:26, 21 марта 2023, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 21 марта, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Днём прогнозируется небольшой дождь, ночью без существенных осадков. Будет дуть ветер южных направлений, умеренный. Температура воздуха днём составит от +5 до +10 градусов, ночью - от 0 до -5.

В Пскове температура ожидается днем от +6 до +8, ночью от -2 до -4.

В Великих Луках температура днем от +7 до +9, ночью от 0 до -2.