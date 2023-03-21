Законопроект о возможности изменения границ природных территорий обсудят в Собрании

10:04, 21 марта 2023, ПАИ

Законодательную инициативу о наделении субъектов РФ полномочиями по упразднению либо изменению границ особо охраняемых природных территорий регионального значения рассмотрит Псковское областное Собрание депутатов. С предложением о поддержке проекта федерального закона выступил председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Козлов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

«В Псковской области существует 32 особо охраняемые природные территории регионального значения, в том числе 11 государственных природных зоологических заказников, созданных для устойчивого поддержания численности охотничьих видов животных. Предлагаемые изменения в закон «Об особо охраняемых природных территориях» весьма актуальны для нашего региона», - пояснил внимание к рассматриваемой в Госдуме законодательной инициативе Андрей Козлов и привёл ряд конкретных примеров.

Заказник «Николаевский» в Струго-Красненском районе расположен на землях Минобороны РФ, где сейчас находится полигон и стрельбище, что не отвечает целям заказника. В Опочецком и Невельском районах заказники создавались для охраны и воспроизводства диких кабанов, но в настоящее время на этих территориях осуществляет деятельность сельскохозяйственный комплекс, вокруг которого должна существовать буферная зона шириной до десяти километров, свободная от кабанов.

Несколько лет назад Псковская область запросила в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ предварительное согласие на упразднение этих заказников, но получила отказ. Кроме того, регион подготовил документ, который предусматривал исключение территории населённых пунктов из границ заказников, но на федеральном уровне он также не был согласован. Причина отказа в обоях случаях – отсутствие в законодательстве положений об упразднении или изменении границ охраняемых природных территорий регионального значения.

По словам Андрея Козлова, рассматриваемая инициатива устраняет этот правовой пробел. «Законопроект предлагает установить механизм упразднения фактически утративших свой статус особо охраняемых природных территорий, что позволит актуализировать систему государственных заказников исходя из реального состояния объектов природы», - отметил депутат.

Решение о включении вопроса в повестку ближайшей сессии примет Совет Собрания на заседании 22 марта.