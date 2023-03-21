Псковские баскетболистки впервые с 2012 года стали призёрами чемпионата СЗФО

10:58, 21 марта 2023, ПАИ

Команда девушек Псковской области впервые с 2012 года заняла призовое место на чемпионате СЗФО по баскетболу, финал которого проходил в Архангельске 18 марта. Об этом сообщается на сайте школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ».

В матче за третье место среди команд девочек баскетболистки из Локнянской средней общеобразовательной школы переиграли спортсменок из Калининградской области со счетом 65:47 и стали бронзовыми призёрами.

«Сегодня в столице Поморья состоялся настоящий праздник школьного баскетбола всего Северо-Запада, объединивший более 250 юных баскетболистов! «...» Уверен, благодаря таким ярким мероприятиям и красивой игре, которую показывают спортсмены, детей, увлечённых баскетболом, в нашем регионе и в нашей стране в целом станет ещё больше! Поздравляем и гордимся нашими победителями, которые поедут на суперфинал в Ижевск! У нас есть все шансы на победу!» — поздравил победителей заместитель губернатора Архангельской области Сергей Пивков.

Команда молодых людей из псковского лицея «Развитие» заняла седьмое место по итогам соревнований.