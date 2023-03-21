Два пожара из-за неосторожности произошло в Псковской области

11:09, 21 марта 2023, ПАИ

Два пожара произошло в Псковской области из-за неосторожного обращения с огнём 20 марта. Об этом ПАИ сообщили в управлении МЧС по региону.

Так, бесхозное строение сгорело в деревне Шаплово Дедовичского района. Вызов поступил в 20:41.

Помимо этого, в садовом некоммерческом товариществе «Печатник» в урочище Сигорицы Великих Лук в одном из домов сгорели постельные принадлежности. Происшествие произошло в 16:55.