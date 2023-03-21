Площадь Музейщиков появится в Пушкинских Горах

10:52, 21 марта 2023, ПАИ

Постановлением администрации городского поселения «Пушкиногорье» в посёлке Пушкинские Горы Псковской области пространство на пересечении бульвара имени С. С. Гейченко и улицы Новоржевской теперь будет называться «Площадь Музейщиков». Об этом сообщает пресс-служба Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», который и инициировал переименование.

Как сообщается в документе, решение принято в связи со столетием Пушкинского заповедника в 2022 году и в знак признания большого вклада сотрудников музея в дело сохранения памяти об А. С. Пушкине.

Подписано постановление главой администрации городского поселения «Пушкиногорье» Александром Афанасьевым.

В сентябре 2015 года, также по инициативе музея-заповедника, часть улицы Новоржевской в посёлке Пушкинские Горы получила название «Бульвар имени С. С. Гейченко».