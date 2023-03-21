500 звонков в день обрабатывают операторы «Экопрома» в Псковской области

12:10, 21 марта 2023, ПАИ

Порядка 500 звонков в день со всей Псковской области обрабатывают операторы контакт-центра филиала ООО «Экопром». Об этом сообщается в группе «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Оператору необходимо обладать знаниями в любой сфере деятельности компании: от заключения договоров до маршрутов и графиков вывоза. Так, Ольга Гуляева и Юлия Ильина отвечают на все интересующие вопросы по телефону 8 (8112) 201921 и помогают разобраться с любой ситуацией.



Ольга работает в «Экопроме» с 2020 года. «Она общительная и приветливая, поэтому общаться с клиентами ей легко. От клиентов, которые звонят на линию, она ждет такой же доброжелательности, какой обладает и сама», - говорится в сообщении.

Юлия Ильина - один из самых опытных сотрудников. По образованию она экономист-менеджер. «Главное для меня – чувство, что я могу помочь, что я полезна людям», - отметила она.

Работа оператора контакт-центра построена на постоянной коммуникации, такой сотрудник в первую очередь должен быть вежливым, воспитанным, грамотным и выдержанным. Здесь нужно быть в том числе и психологом. «Каждую проблему пропускаешь через себя. Умение контролировать свое настроение, управлять своим состоянием в стрессовых ситуациях и находить общий язык с человеком по ту сторону телефонной линии – главное в работе», - пояснила Ольга.

Взаимодействие между клиентом и оператором контакт-центра является ключевым для решения задачи, а для этого нужно уметь внимательно слушать клиентов и улавливать мелкие детали, чтобы давать точные ответы, добавила она.