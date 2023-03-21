Гдович погасил 100 тысяч рублей долга после ареста автомобиля

11:44, 21 марта 2023, ПАИ

Задолженность по алиментам на свою несовершеннолетнюю дочь выплатил житель Гдовского района, чтобы не потерять свой автомобиль «Рено Логан». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

В рамках исполнительного производства приставы вынесли постановление о запрете на регистрационные действия в отношении машины. Также взыскание было обращено на расчетные счета должника. Кроме того, приставы ограничили его право выезда за пределы РФ.

В итоге житель Гдовского района сам пришёл на приём к судебному приставу и оплатил всю задолженность по алиментам в размере 103 тысяч рублей.

Автомобиль возвращен владельцу, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.