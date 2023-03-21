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Общество

Гдович погасил 100 тысяч рублей долга после ареста автомобиля

Задолженность по алиментам на свою несовершеннолетнюю дочь выплатил житель Гдовского района, чтобы не потерять свой автомобиль «Рено Логан». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области. 

В рамках исполнительного производства приставы вынесли постановление о запрете на регистрационные действия в отношении машины. Также взыскание было обращено на расчетные счета должника. Кроме того, приставы ограничили его право выезда за пределы РФ.

В итоге житель Гдовского района сам пришёл на приём к судебному приставу и оплатил всю задолженность по алиментам в размере 103 тысяч рублей.

Автомобиль возвращен владельцу, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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