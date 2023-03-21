Расследование убийства из ревности завершено в Великих Луках

11:38, 21 марта 2023, ПАИ

В Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя Великих Лук. Он обвиняется в убийстве сожительницы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, в ночь на 15 января в одной из квартир на улице Сибирцева мужчина приревновал 41-летнюю сожительницу к молодому соседу, который недавно поселился в доме. Мужчина несколько раз ударил подругу ножом. С полученными ранениями потерпевшая была госпитализирована, но спустя несколько часов скончалась.

Собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи в суд.