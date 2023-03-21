Великолучанка перевела мошенникам деньги в надежде получить дивиденды

12:16, 21 марта 2023, ПАИ

Мошенники завладели деньгами пожилой жительницы Великих Лук под предлогом организации игры на интернет-бирже и получения дивидендов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в течение нескольких мартовских дней пенсионерке из Великих Лук звонили неизвестные. Эти «брокеры» предложили собеседнице хороший заработок за счет продажи криптовалюты через интернет-биржу. Великолучанка заинтересовалась предложением и для участия в данном «проекте» перевела через банкомат на указанный ей счет кредитные деньги, а также личные сбережения на общую сумму около 180 тысяч рублей.

Когда женщина убедилась, что ее ввели в заблуждение, она обратилась за помощью в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.